В Новосибирске арестовали двух подростков за диверсию на железной дороге

Ленинский районный суд Новосибирска арестовал двух подростков и одного совершеннолетнего подозреваемого по делу о диверсии на железной дороге.

Всех трех взяли под стражу по ходатайству следователя Восточного МСУ на транспорте Следственного комитета РФ. Обвиняемые останутся под арестом до 12 июля, сообщили в пресс-службе суда.

Им предъявлено обвинение по п. «а» ч.2 ст.281 УК РФ в поджоге, направленном на повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и (или) обороноспособности страны, совершенном группой лиц. Сибирякам может грозить тюремный срок от 12 до 20 лет.

Подростки согласились поджечь релейный шкаф за 10 тыс. рублей на всех. «Подработку» один из них нашел в соцсети и позвал на помощь друзей, узнал телеграм-канал Shot. 23 апреля они вскрыли и подожгли несколько релейных шкафов на перегоне станций Сеятель-Бердск в Советском районе и сбежали. Но следователи сумели их вычислить и задержали.

В разных регионах России произошло несколько подобных диверсий. Большинство подозреваемых – подростки, получившие в соцсети сообщение с предложением «подзаработать».

Новосибирск, Наталья Рязанова

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