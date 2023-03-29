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Среда, 29 марта 2023, 14:35 мск

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Четырех жителей Башкирии задержали за диверсии на железной дороге

В Башкирии задержали четырех молодых людей, которые устроили диверсию на железной дороге. Злоумышленников поймали с поличным на месте преступления.

Первый поджог приятели совершили на перегоне «Карламан – Приуралье». Релейный шкаф выгорел полностью, злоумышленникам удалось скрыться, передает телеграм-канал Shot.

Тогда хулиганы решили продолжить вредительство, вооружившись горючей жидкостью, инструментами и балаклавами, они приехали на место недалеко от станции Уршак. Однако в этот раз их поджидали полицейские.

Всех диверсантов задержали. Они стали фигурантами уголовного дела по статьям «Террористический акт» и «Приготовление к преступлению», а также «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Уфа, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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