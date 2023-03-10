В Башкирии задержали поджигателя оборудования железной дороги

В Башкирии задержали 22-летнего молодого человека, совершившего поджог на железной дороге.

В ночь на пятницу, 10 марта, ночью на перегоне Сибай – Альмухаметово загорелся релейный шкаф, сообщает телеграм-канал Shot. Возгорание удалось быстро потушить. Правоохранители оперативно вычислили поджигателя. Им оказался 22-летний житель Сибая. Он признал свою вину и рассказал, что купил бутылку керосина в хозяйственного магазине, залил жидкость внутрь релейного шкафа, после чего поджег.

Отмечается, что инцидент не повлиял на график движения пассажирских и грузовых поездов.

В телефоне задержанного обнаружили подписки на разные сомнительные сообщества. Кроме того, парень состоял в группе одного из подразделений ВСУ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения. Поджигателю может грозить до одного года колонии.

Уфа, Наталья Петрова

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