В Брянской области поймали подозреваемого в диверсии на железной дороге

В Брянской области задержан подозреваемый в диверсии на железной дороге. Злоумышленник пытался устроить сбой в движении поездов рядом с границей с Белоруссией, сообщает телеграм-канал Shot.

По его сведениям, в районе часа ночи на железнодорожной станции около переезда заметили задымление. На место прибыли экстренные службы. Выяснилось, что кто-то поджег релейный шкаф. Огонь оперативно потушили. На движение поездов инцидент не повлиял.

Подозреваемым в диверсии быстро вычислили. Им оказался несудимый 25-летний житель города Суража. Дома у него нашли 1 тыс. долларов наличными, нарисованную схему и канистру с жидкостью. Мужчина вину не признал, проводится проверка.

Брянск, Наталья Петрова

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