19-летнему жителю Татарстана грозит 20 лет тюрьмы за диверсию на железной дороге

19-летнего жителя Набережных Челнов задержали за поджог железнодорожного оборудования. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Молодой человек и двое подростков в возрасте 14 и 15 лет подожгли релейный шкаф рядом со станцией «Сидоровка». Преступление было совершено в конце марта.
Подозреваемых задержали и допросили. Несовершеннолетние стали фигурантами уголовного дела по статье об умышленном повреждении или уничтожении имущества из хулиганских побуждений. В отношении старшего возбудили уголовное дело по статье «Диверсия».
Подростков отпустили под подписку о невыезде, а 19-летний парень находится в СИЗО, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Казань, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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