В России продолжается снижаться «высокое потребление»: жители страны не спешат покупать дорогие товары длительного пользования.

Как уже сообщал «Новый День», в первом квартале 2023 года уровень потребительского оптимизма преодолел отметку в 100 пунктов: хорошим и очень хорошим для новых покупок 2023 год назвали 46% россиян. При этом наиболее оптимистичной оказалась группа потребителей с доходом менее 30 тысяч на семью.

Эксперты отмечают, что потребительский спрос в стране, действительно, восстанавливается. Но процесс идет слишком медленно, а сам структура спроса претерпела существенные изменения.

Так, в минувшем году объем продаж автомобилей и запчастей по сравнению с 2021 годом в натуральном выражении сократился на 41%. Ситуацию надеялись поправить за счет переориентации на китайский автопром и параллельный импорт западных автомобилей, однако в текущем году спрос не восстановился.

Продажи стиральных машин в январе-феврале 2023 года упали на 40,5% к аналогичному периоду 2022 года, мобильных телефонов – на 16%, одежды и обуви – на 10,6%. Рост отмечается только в сегменте телевизоров.

«То есть, люди покупают еду – как и покупали, покупают кое-что «по мелочи», смотрят телевизор – главный источник развлекательного контента, и по современному «ящику» можно и интернет смотреть, его и смотрят… И всё, –комментирует ситуацию telegram-канал BRIF. – На что-то серьезное либо денег просто «не хватает», либо то, на что «хватает», покупать не хочется».

Москва, Игорь Юров

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