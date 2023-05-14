Больница в Челябинской области осталась без расходных материалов

Пациентов клиники в Еманжелинском районе заставляют покупать расходники за свои деньги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с отсутствием расходных материалов для диагностики и лечебных процедур столкнулись жители Еманжелинского района. Об этом они рассказали в паблике «Текслер, помоги».

«Мы живем в поселке Красногорский Еманжелинского района. 12 мая у моего мужа на работе пошла кровь из носа. Сильно пошла. Скорую помощь вызвать не получилось, потому что единственная машина была где-то на вызове. Когда на частной машине приехали в нашу поликлинику, после 14 часов, там был один терапевт, который сказал, что помочь ничем не может, и отправил мужа в Еманжелинскую районную больницу своим ходом с кровотечением. Там в приемном покое померили давление 240/120 и предложили госпитализацию, но при этом дали список: шприцы 10 и 20 мл, системы для капельниц, р-р магнезии, лейкопластырь. Я конечно все привезла из Красногорска в Еманжелинск, но у меня вопрос – это во всех больницах нет расходников или только в Еманжелинской районной больнице их нет? И еще вопрос – почему их нет и кто несет ответственность? И еще один – почему в больнице после обеда невозможно получить помощь? По телевизору все рапортуют как все здорово и замечательно, а на деле любую мелочь вымогают с больного», – с возмущением написала жительница Челябинской области.

В пресс-службе министерства здравоохранения региона признали: проблема, действительно, существует, но носит временный характер. «По информации больницы, поступление капельниц, перчаток, расходников для диализа будет 16 мая, во вторник. Временный дефицит возник в связи с тем, что в отделе закупок медучреждения уволились 2 специалиста. В связи с этим аукцион был проведен чуть позже запланированного срока», – заявили чиновники.

Напомним, ранее на отсутствие медикаментов и расходных материалов в 2022 году пожаловался замглавного врача больницы Каслей. Проверка, проведенная прокуратурой, слова медика подтвердила. Только после вмешательства надзорного ведомства медицинское учреждение провело ряд аукционов по закупке необходимых лекарств и расходников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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