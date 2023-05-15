В Челябинске назначили нового руководителя КДХ

В Челябинске назначили нового руководителя городского Комитета дорожного хозяйства.

Как уже сообщал «Новый День», предыдущего председателя КДХ Рината Кучитарова задержали 5 декабря прошлого года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Сегодня глава Челябинска Наталья Котова сообщила, что освободившееся кресло занял Николай Кожевников.

Он закончил ЧелГУ по специальности юриспруденция. Работал на различных должностях в органах местного самоуправления Челябинской области.

В Комитете дорожного хозяйства администрации города Челябинска работает с января 2020 года. До сегодняшнего дня был одним из трех заместителей председателя КДХ.

Представав Кожевникова в качестве нового председателя КДХ, Наталья Котова пожелала ему в числе прочего терпения и стойкости духа.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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