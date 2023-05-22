Депутат потребовала от главы Челябинска протокол публичных слушаний по строительству на границе городского бора

Депутат Центрального района Челябинска Елена Вахтина потребовала от главы города Натальи Котовой протокол публичных слушаний по строительству на границе городского бора.

Как уже сообщал «Новый День», в конце апреля текущего года проект застройки обсуждался на публичных слушаниях. Горожане, сумевшие попасть в переполненный зал, были настроены отрицательно, расценивая проект как очередную угрозу городскому бору. Во-первых, резко возрастет и без того высокая антропогенная нагрузка на памятник природы. Во-вторых, есть риск ухудшения дорожной ситуации на улице Худякова, которую, как опасаются противники строительства, после завершения строительства снова придется расширять – за счет бора.

В итоге участники слушаний обвинили чиновников минэкологии в некомпетентности, а сам проект отклонили.

Тем не менее, мэр Челябинска Наталья Котова подписала распоряжение, утверждающее документацию по планировке территории на пересечении улиц Лесопарковой и Худякова в Центральном районе города.

Депутат Вахтина, как участник слушаний, затребовала протокол обсуждения в администрации Челябинска, городском управлении архитектуры, а также секретаря публичных слушаний. Однако документ до сих пор не получила.

«Несмотря на то, что подавляющее количество участников данных публичных слушания высказалась против согласования документации по планировке территории (проект планировки территории и межевания территории) на пересечении улиц Лесопарковой и Худякова в Центральном районе города Челябинска (и этот процесс зафиксирован на видео), Вами был утвержден результат данных публичных слушаний как положительный и подписано соответствующее постановление.

Требую предоставить протокол публичных слушаний, проводимых по постановления главы города Челябинска № 247-п от 18.04.2023 в кратчайшие сроки, в противном случае вынуждена буду обратиться в прокуратуру Челябинска с жалобой на халатность и превышение должностных полномочий», – написала депутат в письме на имя мэра.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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