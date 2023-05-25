Мэрия Челябинска решила запретить уже запрещенное

Власти Челябинска запретят передвижение на велосипедах и самокатах по Кировке и пешеходной набережной.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на ближайшем заседании комиссии по безопасности дорожного движения при администрации города, по поручению главы города Натальи Котовой, будет рассматриваться вопрос о запрете движения на самокатах и велосипедах по пешеходной части улицы Кирова и набережной реки Миасс.

«В адрес администрации с началом теплого времени года стало поступать большое количество жалоб. Горожане указывают на отсутствие безопасности: самокатчики и велосипедисты передвигаются по пешеходным зонам, создавая угрозу пешеходам», – рассказали представители городских властей.

На комиссии специалисты рассмотрят поступившие обращения и сверятся с действующим законодательством. По предварительному проекту планируется полностью запретить передвижение по Кировке и набережной на участках от Красной до Кирова и от Кирова до Свободы. Для предупреждения на основных входах будут установлены запрещающие знаки 3.9 и 3.35.

Интересно, что движение на велосипедах и самокатах по пешеходной части улицы Кирова уже запрещено. По крайней мере, вот уже несколько лет как на Кировке установлены знаки, запрещающие передвижение на велосипедах. Нужно только контролировать соблюдение запрета, а имитировать деятельность, бесконечно запрещая уже запрещенное. Кстати, не работают Кировке и электросамокаты.

Что касается пешеходной набережной от Кирова до Свободы, инициаторами создания здесь велодорожек осенью 2021 года выступили сами власти. Причем произошло это достаточно неожиданно для челябинцев и даже вызвало критику со стороны горожан, уже тогда высказывавших беспокойство по поводу безопасности пешеходов. Не понравилась эта идея и велосипедистам: набережная получилась слишком узкая – там даже пешим места не всегда хватает. Разумеется, велодорожку сразу же оккупировали горожане с колясками и маленькими детьми, только начинающими осваивать велосипеды и самокаты. Вообще-то подобное использование велодорожек запрещено, но следить за соблюдением правил, на набережной, как всегда, некому.

И челябинские чиновники решили пойти по пути наименьшего сопротивления: все запретить. А дальше горожане пусть сами между собой разбираются.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»