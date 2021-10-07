Дороги в головах: власти Челябинска решили завести на новую набережную транспорт

Новая пешеходная набережная в Челябинске оказалась не такой уж пешеходной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти областного центра преподнесли горожанам очередной неприятный сюрприз.

Не прошло и трех недель с момента открытия новой набережной реки Миасс, протянувшейся от улицы Труда до улицы Пушкина, как на ней появились автодорожные знаки.

Интересно, что сами чиновники с самого начала позиционировали набережную в качестве пешеходной зоны. Не было речи о велодорожке и в процессе строительства объекта, призванного стать городским прогулочным пространством.

Челябинцы подарок оценили: открытая 18 сентября набережная оказалась очень востребованной – даже в пасмурные дни на ней достаточно оживленно. Но чиновники, видимо, решили, что для пешеходов на набережной слишком много места. И почему бы половину и без того узкого пространства не отдать велосипедам. А так как сами они велосипедами явно не увлекаются, то им и в голову не пришло, что велосипед – это транспортное средство. При этом, согласно Гражданскому кодексу РФ, любое транспортное средство является источником повышенной опасности.

«Еще раз для всех: набережная – это общественное пространство, где люди перемещаются в разных направлениях к точкам притяжения, – заявляют представители сообщества «Челябинский урбанист». – Велосипед – это транспорт, а не развлечение, представляющий опасность, особенно при приоритете его движения. Велодорожка на набережной – это абсурдное решение, создающее массу потенциальных конфликтов и инцидентов. Велосипедисты могут быть на набережной, но только в качестве гостей, подчиняясь скоростям пешеходного мира».

Почему челябинские чиновники решили отказаться от концепции пешеходных набережных, остается загадкой. Видимо, слова губернатора Челябинской области Алексея Текслера о необходимости развития велоинфраструктуры произвели на них такое впечатление, что они решили втыкать велодорожки к месту и не к месту. Иначе сложно объяснить появление на 500-метровой набережной объекта повышенной опасности для пешеходов. При этом велодорожка здесь обрывается так же внезапно, как начинается, переходя к тому же местами в вело-пешеходную дорожку. А ведь на набережной пока еще нет ни торговых точек, ни точек общепита. То есть в будущем пространства для пешеходов станет еще меньше. Да и для велосипедистов перспектива, зазевавшись, въехать в какой-нибудь киоск с бургерами не особенно привлекательна. Как и сбить пешехода. Или уворачиваться от юркой непредсказуемой малышни, которую родители обязательно выведут на вело-пешеходную дорожку. Да, и на чисто велосипедную тоже – пока в Челябинске права велосипедистов и самокатчиков не признают ни пешеходы, ни автомобилисты.

История с велодорожкой на новой набережной позволяет сделать вывод: развивать велоинфраструктуру в мэрии по старой недоброй традиции решили за счет пешеходов. Дороги, по которым они привыкли ездить на служебных иномарках, чиновники трогать и сужать не собираются.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

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