Ежики против челябинцев: чиновники придумали новый способ решать спорные вопросы

Жители Челябинска имеют меньше прав, чем ежики в Городском бору. Об этом заявила депутат Центрального района Елена Вахтина, получив официальный ответ на депутатский запрос.

Как уже сообщал «Новый День», Вахтина потребовала от главы города Натальи Котовой протокол публичных слушаний по строительству на границе городского бора.

«На мое требование предоставить протокол публичных слушаний «по рассмотрению документации по планировки территории (проект планировки территории и межевания территории) на пересечении улиц Лесопарковой и Худякова в Центральном районе города Челябинска» я получила ответ, от которого просто остолбенела», – рассказала депутат.

Чиновники заявили, что она не является участником данных публичных слушаний, поскольку живет не в границах рассматриваемой к планировке территорий.

«Из плана красных линий мы видим, что на данной территории нет ни одного жилого здания, да собственно из нежилых – школа, стадион «Инга» и еще одно бюджетное учреждение, – поясняет депутат. – Причем в ответе управления архитектуры города сообщается ошеломительная цифра участников (следуя логике чиновников: людей, проживающих в границах территории) – 164 человека! Могу предположить, что как минимум 160 из этих участников – это ежики, забредшие на данную территорию из Городского бора.

Помимо того, что я, как депутат, представляю интересы жителей Центрального района, я проживаю в непосредственной близости к перекрестку Лесопарковая – Худякова. Аналогичные ответы получили мои коллеги – депутат Гладышева и общественник Надежда Вертяховская, которые проживают в аналогичной близости к планируемой территории.

Но это все лирика, поскольку нарушены мои конституционные права. Чиновники обязаны не просто предоставлять по требованию, а публиковать на сайте протокол публичных слушаний как обязательное приложение к постановлению главы города об утверждении проекта планировки территории».

Елена Вахтина обратилась в Следственный комитет Челябинской области и в городскую прокуратуру.

«Прошу прокурора Челябинска Романа Самойлова:

1. Принять меры прокурорского реагирования в части обязания должностных лиц администрации города Челябинска опубликовать необходимые документы как обязательное приложение (обязать администрацию города Челябинска опубликовать на сайте администрации города Челябинска протокол публичных слушаний (не выписку, а полностью), проводимых по постановления Главы города Челябинска № 247-п от 18.04.2023).

2. Восстановить мои конституционные права путем обязания администрации г. Челябинска в кратчайшие сроки выдать мне протокол публичных слушаний, проводимых по постановления Главы города Челябинска № 247-п от 18.04.2023 (обязать администрацию города Челябинска направить мне на электронный адрес копию протокола (не выписку, а полную) публичных слушаний, проводимых по постановления Главы города Челябинска № 247-п от 18.04.2023).

3. Провести прокурорскую проверку протокола публичных слушаний по признакам фальсификаций, а именно проверить каждого из 164 участников в части существования как гражданина России, в части достоверности регистрации (г. Челябинск), в части достижения совершеннолетия.

Прошу руководителя СУ СК по Челябинской области Петра Решетникова:

провести проверку нижеуказанных признаков состава преступления в действиях сотрудников Управления по архитектурно-градостроительному проектированию города Челябинска:

– согласно пункта 2 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

СК России попрошу взять данный вопрос под контроль».

Депутат так же намерена направить обращение к президенту России о немотивированном нарушении конституционных прав жителей Челябинска и незаконном отстранении от участия жителей в вопросах развития и благополучия их родного города.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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