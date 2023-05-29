Компания, оставившая десятки тысяч южноуральцев без воды, отделалась мизерным штрафом

Прокуратура закончила проверку по факту апрельских отключений водоснабжения в микрорайонах под Челябинском.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Сосновского района провело проверку по публикации СМИ и обращениям жителей об отсутствии холодного водоснабжения в населенных пунктах Кременкульского сельского поселения в апреле текущего года.

В ходе проверки установлены нарушения требований законодательства в действиях ресурсоснабжающей организации – ООО «ЮжУралВодоканал».

Напомним, в апреле этого года жители микрорайоной Вишневая горка, Залесье, Просторы, Привилегия, Белый хутор, Женева, Конфетти, L-town, Пригородный и села Кременкуль на протяжении нескольких дней жаловались на отсутствие либо некачественной водоснабжение. В целом ряде населенных пунктов воды какое-то время не было вовсе, потом водоподачу организовали по часам.

В ходе прокурорской проверки подтвердилось, что 8 апреля с 07:30 до 16:30 водоснабжение микрорайонов было остановлено из-за аварии на сетях. Восстановить его в полном объеме удалось только 9 апреля после 22:00.

Кроме того, 15 апреля подача ресурса была ограничена в течение дня в микрорайонах Вишневая горка, Залесье, Привилегия и Белый хутор.

По указанным фактам прокуратурой в отношении ООО «ЮжУралВодоканал» возбуждены 2 дела об административных правонарушениях (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами).

По результатам рассмотрения компанию оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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