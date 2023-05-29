В пригороде Челябинска «отменили» квитанции за воду

Жители Копейска счета за водоснабжение будут получать в единой квитанции от «Уралэнергосбыта».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, МУП «КСВВ» уведомил своих абонентов о переходе с 1 июня текущего года на единый платежный документ (квитанцию) с ЕРЦ «Уралэнергосбыт».

«Квитанция за май поступит копейчанам уже от лица Единого расчетно-информационного центра, – рассказали в городской администрации. – Обращаем ваше внимание, что для потребителей ничего не изменится, все реквизиты, каналы коммуникации и способы для оплаты остаются прежними, дополнительное посещение офисов не требуется».

Оплата и прием показаний приборов учета по ХВС и ГВС осуществляется в прежних пунктах: ФГУП «Почта России», по системе «ГОРОД», ПАО «Челиндбанк», ПАО Сбербанк, ПАО «Челябинвестбанк» и кассу по адресу г. Копейск ул. Тюленина, д.1 и новый личный кабинет.

Вход в новый личный кабинет по новому лицевому счету.

Вместо первых трех цифр 113 нужно начать с 821, дальше номер без изменений. То есть, если лицевой счёт выглядел так – 113000000, теперь он выглядит так – 821000000.

«Важно отметить, что потребитель будет оплачивать услугу непосредственно в ту организацию, которая ее предоставляет, то есть денежные средства продолжат поступать напрямую в ресурсоснабжающие организации, расчетные счета не поменяются», – подчеркнули в мэрии.

По всем возникающим вопросам обращайтесь по телефону 8-35-139-4-39-00 доб. 1, или в личные сообщения группы МУП КСВВ в VK.

Напомним, ранее стало известно о включении в единую квитанцию ЕРЦ «Уралэнергосбыт» платы за обращение с ТКО в Челябинске, Копейске и Коркино.

Челябинск, Виктор Елисеев

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