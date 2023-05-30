В России «разлюбили» лапшу быстрого приготовления

Россияне стали меньше покупать лапшу быстрого приготовления

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первом квартале 2023 года продажи лапши быстрого приготовления выросли на 11% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Однако произошло это лишь в денежном выражении. Об этом свидетельствуют данные NielsenIQ.

В натуральном выражении зафиксировано падение продаж на 9,5%. Что касается других «мгновенных» продуктов (супы, пюре и прочее), то здесь падение в штуках составило 12,8%. При этом рост в деньгах оценивается в 3,9%.

Одна из причин отрицательной динамики – эффект высокой базы: в прошлом году лапшу быстрого приготовления покупали на 30% чаще, чем в 2021-м.

Кроме того, как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные «Маревен Фуд Сэнтрал», свою роль сыграли резкое подорожание продукта и выпавшие на первый квартал года православный и мусульманский посты.

Впрочем, эксперты не исключают, что эта тенденция окажется недолгосрочной. «Поворот на Восток», где лапша до сих пор остается основой рациона, может вернуть этому продукту популярность в России.

Впрочем, маркетологи отмечают, что в стране есть и другие альтернативы лапше быстрого приготовления. Так что за любовь россиян ей придется побороться.

Челябинск, Виктор Елисеев

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