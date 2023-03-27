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NewDayNews.ru

Понедельник, 27 марта 2023, 15:04 мск

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В России подскочили цены на лапшу быстрого приготовления

Фото: Freepik

В России резко выросла стоимость лапши быстрого приготовления. Об этом свидетельствуют данные разработчика онлайн-касс «Эвотор».

За год в несетевой рознице средняя стоимость популярного продукта увеличилась на 24%, до 52 рублей. При этом продажи в натуральном выражении снизились на 10%, а в денежном выросли на 12%, за счет удорожания, пишет News.ru.

Разница в средней стоимости лапши быстрого приготовления между российскими регионами может достигать сотен процентов. Так в Москве средняя цена лапши и растворимого пюре составляет 114 рублей, в Санкт-Петербурге – 80 рублей, в Воронежской области – 83 рубля.

Самая дешевая лапша продается в Волгоградской области (24 рубля), Удмуртии (31 рубль), Чувашии (36 рублей) и Оренбургской области (37 рублей).

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Рост цен

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