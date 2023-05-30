«Ходят тут всякие»: в Челябинске одобрили переход к виртуальным обсуждениям градостроительных решений

Челябинская городская Дума одобрила скандальные предложения чиновников мэрии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 30 мая, челябинские парламентарии единогласно приняли решение о дополнении формата публичных слушаний виртуальными «общественными обсуждениями».

По идее авторов инициативы, теперь локальные вопросы по конкретной территории будут решать дистанционно – на портале госуслуг. Об этом рассказал, представляя депутатам проект решения, главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов. По его словам, данный формат позволит сократить время на принятие властями решений. Традиционный же очный формат публичных слушаний оставят для обсуждения изменений в градостроительный план, корректировки категорий землепользования и тому подобного.

Напомним, инициатива вызвала крайне негативную реакцию горожан. Хотя формально она предлагала лишь расширить перечень форм участия челябинцев в обсуждении вопросов землепользования и застройки, дополнив привычные уже публичные слушания «общественными обсуждениями», предполагающими «дистанционное выражение мнения без необходимости личного присутствия физических и юридических лиц», с помощью портала госуслуг.

Однако горожане уверены: чиновники просто решили институализировать столь полюбившиеся им в «ковидные» времени онлайн-слушания, позволявшие избегать громких протестов, не раз звучавших во время обычных (очных) публичных слушаний в ходе обсуждений наиболее острых и вызывавших горячие дискуссии проектов строительства. И сегодня эта уверенность подтвердилась.

Зато городских депутатов вполне устроило фактически окончательное уничтожение последней возможности горожан хотя бы формально участвовать в обсуждении вопросов развития города.

Вдохновленный перспективой дальнейшего сужения «живого» общения с горожанами председатель гордумы Андрей Шмидт сегодня выразил уверенность, что новый формат позволит «более скрупулезно изучать вопросы». Как именно такой «скрупулезности» будет способствовать сокращение времени, отпущенной на изучение (если о проведении публичных слушаний необходимо было извещать за месяц до их проведения, то общественные обсуждения планируется анонсировать за неделю до них), спикер уточнять не стал.

Зато проговорился о действительных причинах изменений. «Знаете, мы на разных публичных слушаниях видим одних и тех же людей: что обсуждаются вопросы по северо-западу, что – по Ленинскому району или ЧТЗ. Одни и те же люди ходят и остро ставят вопросы от имени граждан, притом сами граждане, проживающие на той территории, например, поддерживают те или иные предложения, – заявил г-н Шмидт. – Возникает ощущение, что есть челябинцы, которые работают профессионально в этой плоскости и таким образом себя проявляют. Если мы будем идентифицировать челябинцев по месту их жительства, то у этих «профессионалов» исчезнет возможность приходить на публичные слушания и срывать заседания».

Интересно, что «идентифицировать» уже начали. Так, депутату Центрального районного совета Челябинска Елене Вахтиной мэрия ранее отказалась выдать протокол публичных слушаний по проекту комплексной застройки территории бывшего профилактория «Солнечный». Чиновники в обоснование отказа заявили как раз, что парламентарий не проживает в границах территории застройки. Отметим, что речь идет о территории Центрального района, членом представительного органа которого является Вахтина, а на участке, о котором идет, вообще пока никто не живет, кроме ежиков и комаров.

Впрочем, страх челябинских депутатов перед постановкой «острых вопросов» давно известен. Не раз уже местные парламентарии ужесточали собственный регламент, чтобы заткнуть рот наиболее беспокойным депутатам, мешающим им спокойно штамповать продавливаемые мэрией решения. Да и постоянная угроза внезапных дискуссий не может не пугать лично спикера Челябинской гордумы, никогда не демонстрировавшего риторических талантов.

Другое дело, что провести границу, отделяющую интересы жителей той или иной части Челябинска, достаточно сложно. И, например, проблема комплексного развития территорий может касаться не только обитателей соседних домов, но и всего района, а то и нескольких. Между тем, если верить г-ну Шмидту, все эти проекты также будут теперь проходить через виртуальное обсуждение, к участию в котором, не исключено, будут допускать еще и не все желающие. В итоге может случиться, что важные для жизни всего города вопросы будут решать безликие и не несущие практически никакой ответственности чиновники, пара случайно выбранных жителей и мэр Наталья Котова.

Как результат, решения (отметим: любые решения) городских властей в области градостроительства потеряют всякую легитимность.

Челябинск, Виктор Елисеев

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