1 июня ожидаются следующие события – Челябинск

01.06.2023, четверг
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10:00 Челябинск – Открытие выставки открыток «Русская народная игрушка» (Музей почтовой службы, пр. Ленина, 64)
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10:30 Челябинск – Установка выставки, посвященной Дню защиты детей, и площадок для диагностики здоровья (Кировка)
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11:00 Челябинск – Развлекательная программа с играми для детей и выступления коллективов (Кировка)
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11:00 Челябинск – «Фестиваль Первых», приуроченный к Международному дню защиты детей (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуна, 100)
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12:00 Челябинск – Открытие Фестиваля песочной скульптуры (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58А, площадка за Челябинским театром драмы)
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13:00 Челябинск – «Лето в городе – 2023»: турнир по шашкам и шахматам (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)
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13:00 Челябинск – Праздничное мероприятие для детей (площадь у ДК «Новосинеглазово», ул. Челябинская, 7)
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14:00 Челябинск – Праздник с аниматорами, танцами, конкурсами, играми и подарками (ТРК «Алмаз», Копейское шоссе, 64)
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14:00 Челябинск – Показательное кормление животных, личное знакомство с альпакой Дусей и другими жителями зоопарка (Челябинский зоопарк, ул. Труда, 191)
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14:00 Челябинск – «Лето в городе – 2023»: Массовая тренировка учеников спортивной школы олимпийского резерва по боксу «Алмаз» под открытым небом (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)
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15:00 Челябинск – Праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуна, 100)
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16:30 Челябинск – «Лето в городе – 2023»: Анимационная интерактивная программа с участием студии мюзикла «В такт», театр-студия «Стрекоза», школа уличных танцев (хип-хоп), Цирковой коллектив «Рандеву» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)
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16:30 Челябинск – Мастер-класс по работе с микроскопом (ИЦАЭ, ул. Энгельса, 107)
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17:00 Челябинск – Интеллектуальная игра «Красиво атомы сложились: путешествия» (ИЦАЭ, ул. Энгельса, 107)
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18:00 Челябинск – Отчетный концерт спортивной школы по танцевальному спорту «Вероника» (Исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, летняя эстрада)
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18:00 Челябинск – Лекция психолога Елены Гудковой о том, как взрослым правильно выстраивать диалог с подростками (ИЦАЭ, ул. Энгельса, 107)
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18:30 Челябинск – Концерт творческого объединения «Экспрессия» «Хранители улыбок» посвященный Дню защиты детей (ДК «Станкомаш» ул. Тухачевского, 3)
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19:00 Челябинск – Игра «Сопромат для чайников» (ИЦАЭ, ул. Энгельса, 107)
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20:00 Челябинск – Лений кинопросмотр: семейный фильм «Каникулы маленького Николя» (ул. Худякова, 23, двор)
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22:30 Челябинск – Челябинская телебашня включит праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки в честь Международного дня защиты детей (филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ», ул. Орджоникидзе, 54Б)
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