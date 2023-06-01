На Таганае появились первые грибы

В лесах под Златоустом открылся грибной сезон.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», в этом году грибной сезон открыл в южноуральских горах пилолистник чешуйчатый. Дебютант заселил трухлявый пень от упавшей вековой ели.

«Вообще, излюбленные места пилолистника – гнилая древесина, деревянные столбы ЛЭП и даже шпалы, за это в народе его прозвали «шпальный гриб». Молодые пилолистники съедобны, а вот взрослые экземпляры сильно твердеют и не поддаются никакой термической обработке», – рассказали специалисты парка.

Гриб хоть и ранний, но быстро не исчезнет, а будет украшать таганайские пни до сентября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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