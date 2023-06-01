В самолете, летевшем в Челябинск, скончалась пассажирка

В Челябинске выясняются обстоятельства смерти пассажирки самолета.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления СКР на транспорте, трагедия произошла вчера, 31 мая.

По предварительным данным, около 15:30 на борту самолета, следовавшего по маршруту Сочи-Челябинск, скоропостижно скончалась 45-летняя женщина.

Начата доследственная проверка. «Следователями выполняется комплекс первоначальных проверочных мероприятий направленных на установление всех обстоятельств происшествия, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, готовится к назначению ряд медицинских экспертиз», – рассказали представители ведомства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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