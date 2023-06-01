«Челбаскет» в преддверии выступлений в Суперлиге возглавит новый тренер

Главным тренером челябинского баскетбольного клуба стал Евгений Горев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководство клуба «Челбаскет» утвердило тренерский состав на Суперлигу. Об этом сообщает телеграм-канал «Оранжевый».

Помимо уже действующих Алексея Миронова и Владимира Емельянова штаб усилит главный тренер – 40-летний Евгений Горев.

«Решение принять предложение «Челбаскета» легким я не назову. С одной стороны, город не чужой для меня, я провел здесь три года своей карьеры и жизни. С другой стороны, у меня уже имелась договоренность с другим клубом. Динамическое развитие «Челбаскета» стало главным аргументом в принятии моего решения. Челябинский клуб всегда формировал вокруг баскетбола социальную и идеологическую среду, и моей задачей будет учесть их для развития всей системы. Ближайшие наши цели – сформировать состав, определить план подготовки и познакомиться со всеми сотрудниками клуба. Верю, что предстоящий сезон будет плодотворным», – рассказал Евгений Горев.

Евгений Горев – воспитанник новосибирской школы баскетбола. Карьеру игрока он начал в 2000 году в клубе высшей лиги «Локомотив-2» (Новосибирск). Затем были выступления в турнирах Суперлиги и высшей лиги, где баскетболист успел поиграть за «Сибирьтелеком-Локомотив» (Новосибирск), «НБА-Телма» (Нижний Новгород), «Динамо-Теплострой» (Челябинск, 2007-2010), БК «Новосибирск». Последние пять лет игровой карьеры (2012-2017) спортсмен выступал за команду «АлтайБаскет» (Барнаул) в чемпионате Суперлиги.

После этого Евгений стал ассистентом главного тренера барнаульского клуба, а когда «АлтайБаскет» прекратил существование в результате банкротства, возглавил в 2020 году в качестве главного тренера пришедший ему на смену БК «Барнаул», который в первом же сезоне стал чемпионом Суперлиги Б и вышел в Суперлигу. Правда в сезоге 2021/2022 клуб смог занять во второй по значимости лиге российского баскетбола лишь 10-е место, после чего Евгений Горев покинул команду.

На днях появилась информация, что Евгений Горев решил попробовать себя в качестве наставника женской баскетбольной команды и достиг договоренностей с новосибирским ЖБК «Динамо», выступающим в премьер-лиге. Однако в итоге тренер выбрал «Челбаскет».

Челябинск, Виктор Елисеев

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