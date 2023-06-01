В Миассе семилетний мальчик застрял в железном заборе

Жителям Миасса пришлось вызывать спасателей, чтобы помочь семилетнего мальчику, застрявшему в заборе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел вчера, 31 мая, днем в Миассе, во дворе жилого дома по улице Лихачева.

Гуляя с товарищами, семилетний мальчик решил пролезть сквозь металлический забор. Первым делом он просунул между прутьями голову. Однако дальше продвинуться парень не смог. А очень быстро стало понятно, что и вытащить обратно голову паренек не в силах.

Когда на маленького пленника металлической конструкции обратили внимание прохожие, у него на глазах уже были слезы. Но парень упорно пытался выбраться из железной ловушки.

После безуспешных попыток помочь ребенку, очевидцы сообщили о происшествии на единый телефон 112 и до приезда дежурной смены спасателей Миасского отряда не оставляли пострадавшего, успокаивали, отвлекали разговором, напоили водой.

Спасателям понадобилось всего две минуты, чтобы, вооружившись специальным инструментом, разжать прутья, освободить 7-летнего сорванца и передать его матери. Медицинская помощь маленькому пострадавшему не понадобилась, обошлось без ран и травм.

Челябинск, Виктор Елисеев

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