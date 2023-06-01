В Челябинске начал работу автобус для отдыхающих

В Челябинске возобновляет работу рекреационный маршрут.

Как сообщили РИА «Новый День» в ОГКУ «Оператор перевозок Челябинской области», в первый день лето вновь вышли на линию автобусы маршрута №38.

«Летние» автобусы будут следовать от областной больницы до Шершневского водохранилища и Изумрудного карьера по улицам Блюхера, Кузнецова и Калининградской.

Маршрут начал работу сегодня, 1 июня, и будет действовать до 3 сентября. Интервал между рейсами – 30 минут.

Первый рейс:

от областной больницы – в 7:00,

от санатория «Изумруд» – в 7:15.

Последний рейс:

от областной больницы – в 20:00,

от санатория «Изумруд» – в 20:15.

Челябинск, Виктор Елисеев

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