В Челябинске начал работу автобус для отдыхающих

В Челябинске возобновляет работу рекреационный маршрут.
Как сообщили РИА «Новый День» в ОГКУ «Оператор перевозок Челябинской области», в первый день лето вновь вышли на линию автобусы маршрута №38.
«Летние» автобусы будут следовать от областной больницы до Шершневского водохранилища и Изумрудного карьера по улицам Блюхера, Кузнецова и Калининградской.
Маршрут начал работу сегодня, 1 июня, и будет действовать до 3 сентября. Интервал между рейсами – 30 минут.
Первый рейс:
от областной больницы – в 7:00,
от санатория «Изумруд» – в 7:15.
Последний рейс:
от областной больницы – в 20:00,
от санатория «Изумруд» – в 20:15.
Челябинск, Виктор Елисеев
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