В краны челябинцев хлынула «коричневая жижа»

Жители Челябинска массово жалуются на «цветную» воду из водопровода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители сразу нескольких районов областного центра заявляют о том, что из водопроводных кранов у них полилась вода коричневого цвета с темной взвесью.

Сообщения об этом в социальных сетях публикуют горожане из Ленинского, Центрального и Советского районов. По словам южноуральцев, у некоторых такая вода льется уже третий день.

Городские власти объяснили изменение качества воды двумя авариями, произошедшими на магистральных водоводах во время технологических переключений, связанных со строительством станции ультрафиолетового обеззараживания фильтрованной воды на очистных сооружениях

Чиновники заверили, что качество питьевой воды остается в пределах нормы: ПДК вредных веществ не превышены. На данный момент аварии устранены. Однако для восстановления нормальной цветности воды в кранах челябинцев может потребоваться до 24 часов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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