На Южном Урале могут «зацвести» водоемы

Жителей Челябинской области предупредили об изменении цвета водоемов из-за аномальной жары.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, жаркая погода, установившаяся в регионе с прошлой недели, активно способствовала более раннему, чем обычно, цветению тополей, а также других деревьев – таких, как липа, сосна.

В связи с этим на многих водоемах области стала появляться пленка из пыльцы, которая оседает на водной глади из-за деревьев, растущих неподалеку. Пленка абсолютно безопасна для людей – кроме тех, у кого аллергия или индивидуальная непереносимость компонентов.

По информации Челябинского гидрометцентра, жара продержится до 5 июня, и лишь потом температура немного понизится. Это будет связано с прохождением области пониженного давления. Днем возможен кратковременный дождь с грозой. В настоящее регион все еще находится в антициклоне.

Как говорят челябинские синоптики, такой жаркий май наблюдался в течение предыдущих десяти лет, начиная с 2013 года, когда в последнем весеннем месяце от четырех до восьми дней держались аномально высокие для мая температуры в 29-30 градусов. Исключением стал лишь 2022 год.

Но май 2023-го побил все рекорды: вчера, 31 мая, была зафиксирована самая высокая среднесуточная температура – 25,6 градуса выше нуля. А максимальная в воздухе достигла + 33,6. В связи с этим в водоемах региона ожидается более раннее, чем обычно, цветение водорослей.

Мероприятия по очистке ряда водоемов начнутся по окончании нерестового периода.

Челябинск, Виктор Елисеев

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