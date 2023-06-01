На Челябинскую область обрушатся дожди и град. Но жара не уйдет

Конец недели будет на Южном Урале дождливым и жарким.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в пятницу, 2 июня, в регионе начнутся долгожданные дожди, которые задержатся на Южном Урале на ближайшие три дня. Но 30-градусную жару это не собьет.

В пятницу, 2 июня, в регионе ожидается облачная погода с прояснением, местами кратковременные дожди, грозы, к которым днем добавится град. Температура воздуха ночью +17, +22 градусов по Цельсию, в горах и низинах +10, +15, днем воздух в горах прогреется до 28 градусов выше нуля, в остальных районах – до +31, +36 градусов.

Кратковременные дожди и грозы синоптики обещают также в субботу, 3 июня, и воскресенье, 4 июня. Но охладить воздух они вряд ли смогут.

Так, в ночь на субботу ожидается +14, +19 градусов, днем – 31-36 градусов ниже нуля. В воскресенье ночью будет уже относительно прохладно – 12-17 градусов. Но днем воздух вновь раскалится до +31, +36.

В Челябинске следующие три ночи обещают быть без осадков, зато днем в пятницу, субботу и воскресенье синоптики обещают дожди и грозы. Ночные температуры с +19, +21 градуса в пятницу к концу недели скорректируются до 15-17 градусов выше нуля. Днем все три дня столбик термометра будет оставаться в пределах 33-градусной жары.

Челябинск, Виктор Елисеев

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