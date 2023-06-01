В Челябинской области растет число обезвоженных населенных пунктов, губернатор не реагирует

Еще один крупный населенный пункт Челябинской области остался без воды в жару.

Жители районного центра Бреды записали видеообращение к губернатору Текслеру: на трех улицах почти месяц нет питьевой воды. Люди неоднократно обращались в водоснабжающую организацию и администрацию, но проблема не решается.

Напомним, за последние дни на отсутствие воды пожаловались жители поселка Магнитный Агаповского района, Еманжелинска, Еткуля, Верхнеуральска, поселков Фатеевка, Локомотивный, Увельский, Потанино, Бажова, Кадровик, Краснинский, Димитрова, Луговой, села Травники, деревень Печёнкино и Журавлёво. И все это на фоне аномальной жары.

Бесконечно отключается вода в поселке Западный в пригороде Челябинска. Измученные отсутствием воды жители Копейска провели сход, но решения вопроса не нашли. Чиновники все списывают на изношенные сети и отсутствие денег на их ремонт, а также на горожан, которые поливают сады и огороды.

Губернатор, несмотря на многочисленные обращения, хранит молчание. Общественники рекомендуют южноуральцам сразу обращаться в Следственный комитет – единственное ведомство, которое реагирует на жалобы жителей Челябинской области.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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