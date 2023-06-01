Серная кислота хлынула из цистерны на станции в Челябинской области

На железнодорожной станции в Троицке произошла утечка опасного вещества.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел в среду, 31 мая.
«В 11 часов от диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы 112 поступило сообщение об обнаружении утечки опасного химического вещества из вагона-цистерны, стоящего на железнодорожной станции Троицка», – рассказали представители экстренного ведомства.
К месту происшествия выехали спасатели Троицкого отряда областной ПСС. Вагон, на котором были замечены потеки серной кислоты, был перенаправлен на запасные пути за границей города и огорожен на участке радиусом 50 метров. Спасатели провели разведку и осмотрели емкость.
В ходе обследования выяснилось, что угрозы населению не существует. Механических повреждений цистерны нет.
«Незначительный разлив серной кислоты происходит через предохранительно-впускной клапан по специальному коробу и устраняется службами, осуществляющими абонентское обслуживание подобных грузов», – рассказали в поисково-спасательной службе региона.
Челябинск, Виктор Елисеев
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