«Если найдут»: суд снял арест с части имущества экс-главы Южного Урала

Суд частично освободил имущество экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского из-под ареста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение Арбитражный суд Челябинской области принял в среду, 31 мая.

Напомним, арест на имущество бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского стоимостью более 930,5 миллионов рублей был наложен в октябре прошлого года в рамках дела о банкротстве ПО «Монтажник» после того, как конкурсный управляющий компании Елена Соломка потребовала привлечь экс-чиновника и его сына Александра (признан банкротом) к субсидиарной ответственности на ту же сумму.

В мае в суд поступило заявление Бориса Дубровского с просьбой отменить обеспечительные меры. Рассмотрев его 31 мая, суд решил с части имущества арест снять.

Поводом для этого послужило еще одно решение, принятое в октябре прошлого года, – об отмене сделок между ПО «Монтажник» и Дубровским, в рамках которых в декабре 2019 – июне 2020 года предприятие перечислило экс-губернатору 37,3 миллиона рублей. Суд постановил признать сделки незаконными, а полученные бывшим высокопоставленным чиновником деньги – вернуть в конкурсную массу ПО «Монтажник».

В настоящее время для реализации этого решения открыто конкурсное производство. Однако, как говорится во вчерашнем постановлении арбитража, «даже при обнаружении судебным приставом-исполнителем имущества или денежных средств, возможность обращения взыскания на данное имущество будет ограничена в связи с принятыми обеспечительными мерами по спору о привлечении к субсидиарной ответственности». В связи с этим суд счел необходимым освободить из-под ареста ту часть имущества экс-губернатора, которая необходима для исполнения решения о возврате в конкурсную массу предприятия-банкрота 37,3 миллиона рублей.

О ПО «Монтажник» активно заговорили в 2018 году, когда компания, связанная с семьей тогдашнего главы Южного Урала Бориса Дубровского, заключила несколько контрактов на выполнение работ по возведению конгресс-холла «Крылья» – одного из знаковых объектов, который планировалось построить к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года. Правда, к тому времени АО «ПО Монтажник» формально сменило собственника.

В итоге конгресс-холл так и не построили (в 2019 году его возведение заморозили по решению нынешнего губернатора Алексея Текслера). Но потратить на подготовку к строительству порядка 2 миллиардов рублей успели. В самом же «Монтажнике» в 2020 году началась процедура банкротства. Общая сумма задолженности компании оценивалась к тому моменту в 2 миллиарда рублей. В 2021 году суд установил, что Борис Дубровский и его сын Александр были аффилированы с ПО «Монтажник». Дубровские настаивают, что это не так.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»