2 июня ожидаются следующие события – Челябинск

14:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция по ситуации с лесными и ландшафтными пожарами с участием и.о. начальника ГУ лесами Челябинской области Валерия Нигматуллина (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)