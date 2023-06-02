2 июня ожидаются следующие события – Челябинск

02.06.2023, пятница
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10:45 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная второму Всероссийскому форуму «От импортозамещения к технологическому суверенитету» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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14:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция по ситуации с лесными и ландшафтными пожарами с участием и.о. начальника ГУ лесами Челябинской области Валерия Нигматуллина (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)
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19:00 Челябинск – Официальное открытие модного пространства «Willa. Дизайн – корт» (ТРК «КУБА», ул. Цвиллинга, 25, второй этаж)
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20:00 Челябинск – Открытие фестиваля уличного кино (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуна, 100, площадка у фонтана)
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20:00 Челябинск – Вечер с музыкой и танцами «Ты можешь!" в рамках форума-фестиваля инклюзивного творчества «Наше место» (внутренний дворик ЧелГУ, Бр. Кашириных, 129)
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