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Пятница, 2 июня 2023, 06:37 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы

2 июня ожидаются следующие события – Челябинск

02.06.2023, пятница

  • 10:45 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция, посвященная второму Всероссийскому форуму «От импортозамещения к технологическому суверенитету» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

  • 14:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция по ситуации с лесными и ландшафтными пожарами с участием и.о. начальника ГУ лесами Челябинской области Валерия Нигматуллина (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

  • 19:00 Челябинск – Официальное открытие модного пространства «Willa. Дизайн – корт» (ТРК «КУБА», ул. Цвиллинга, 25, второй этаж)

  • 20:00 Челябинск – Открытие фестиваля уличного кино (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуна, 100, площадка у фонтана)

  • 20:00 Челябинск – Вечер с музыкой и танцами «Ты можешь!" в рамках форума-фестиваля инклюзивного творчества «Наше место» (внутренний дворик ЧелГУ, Бр. Кашириных, 129)

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