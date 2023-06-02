С подъездов к южноуральским озерам начнут эвакуировать машины

Южноуральцев предупредили о введении дополнительных ограничений на дороге Миасс – Чебаркуль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Госавтоинспекции предупредила жителей и гостей, приезжающих отдыхать на озера Челябинской области, о дополнительных ограничениях по автодороге Миасс – Чебаркуль на участках от санатория «Сосновая горка» до санатория «Еловое», а также от санатория «Утес» до санатория «Кисегач». Соответствующее сообщение представители ГИБДД опубликовали на своих страницах в социальных сетях.

«С наступлением летнего сезона на всей территории подьездов на озера Еловое и Кисегач, а также к озерам Увильды, Косарги, Тургояк и Саткинский пруд увеличивается поток автомобилей, а также к базам отдыха, расположенным вблизи этих озер, – сообщили представители ведомства. – Однако некоторые водители нарушают правила дорожного движения и создают серьезные затруднения для безопасности дорожного движения».

Между тем, в связи с большой загруженностью автодорог, а также парковочных мест, вдоль проезжей части и так затруднен проезд специальных пожарных автомобилей и машин скорой медицинской помощи.

«Эвакуация транспорта будет производиться там, где есть дорожные знаки, запрещающие парковку. Кроме того, движение будет приостановлено по направлению к озеру в случае образования автомобильных заторов», – заявили в ГАИ.

Госавтоинспекция заранее предупреждает об эвакуации транспортных средств из зоны действия дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 3.28 «Стоянка запрещена» на территории, прилегающей к озерам Еловое и Кисегач.

Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения и не создавать препятствий проезду специальной техники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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