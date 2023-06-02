В выходные в центре Челябинска закроют движение троллейбусов

Пять троллейбусных маршрутов в Челябинске временно изменят схему движения.
Как сообщили РИА «Новый День» в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», в связи с работами по модернизации контактной сети с 3 июня до 5 часов утра 5 июня закрывается движение троллейбусов на перекрестке проспектов Ленина и Свердловского.
Троллейбусы №7, №10, №12, №17 и №19 временно изменят свои маршруты.
Маршрут №7 будет следовать: ЧМК – Свердловский пр. – Труда – Бр. Кашириных – Молодогвардейцев – Комсомольский пр. – ЧМК.
Троллейбус №10 – Солнечный берег – Свободы – Тимирязева – пл. Революции – Солнечный берег.
Троллейбус №12 – Молдавская – Комсомольский пр. – Свердловский пр. – Труда – Бр. Кашириных – Молодогвардейцев – Молдавская.
Троллейбус №17 – Молдавская – Молодогвардейцев – Бр. Кашириных – Труда – Энгельса – Парк Гагарина.
Троллейбус №19 – Первоозерный – Свободы – Тимирязева – пл. Революции – Первоозерный.
На время ограничений челябинцам предлагают воспользоваться автобусами №2, №4, №51, №64, №483 и КМ. Для экономии можно использовать месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 ₽ или единый пересадочный билет стоимостью 25 ₽ по транспортной карте.
Челябинск, Виктор Елисеев
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