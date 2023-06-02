Из-за спортивного праздника на северо-западе Челябинска перекроют дороги

В воскресенье из-за массового забега на северо-западе Челябинска ограничат движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, полумарафон Забег.РФ пройдет в седьмой раз и объединит по всей стране около 150 тысяч человек, стартовав в 85 городах России от Камчатки до Калининграда.

В Челябинске в воскресенье, 4 июня, ровно в 10:00 по местному времени на старт выйдут около тысячи спортсменов. Преодолеть им предстоит, четыре дистанции на выбор: 1, 5, 10 или 21,1 километра.

В целях обеспечения безопасности по маршруту следования полумарафона будет ограничено движение транспорта:

с 6:00 до 15:00 – по улице Салавата Юлаева от проспекта Победы до улицы 250-летия Челябинска;

с 8:00 до 15:00 на участках:

улицы 250-летия Челябинска от улицы Татищева до Салавата Юлаева;

улицы Салавата Юлаева от улицы 250-летия Челябинска до Академика Макеева;

улицы Академика Макеева от улицы Салавата Юлаева до Университетской набережной;

Университетской набережной от улицы Академика Макеева до моста по Северо-Крымской.

Также будет закрыт выезд на Университетскую Набережную с улиц Чичерина, Наркома Малышева, Молодогвардейцев и Чайковского.

Автобусы на время проведения полумарафона будет следовать по маршрутам:

№ 8: Мамина – Бр. Кашириных – Чичерина – 250-летия Челябинска – 40-летия Победы– Бр. Кашириных – Мамина;

№ 9: Мамина – Комсомольский проспект – Чичерина – проспект Победы – Новоградский проспект – Петра Столыпина. 9. (обратно) Петра Столыпина – Новоградский проспект – Петра Сумина – Татищева – проспект Радионова – Новоградский проспект – проспект Победы – Чичерина – Комсомольский проспект – Мамина;

№ 23: 47-й микрорайон – Молодогвардейцев – Бр. Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Энгельса – проспект Ленина – Энтузиастов – Худякова – Доватора – Воровского – Блюхера – ТК Кольцо;

№ 31: ЧМК – Чичерина – 250-летия Челябинска – 40-летия Победы – Бр. Кашириных – Чичерина – ЧМК;

№ 51: Поселок Сосновка – Энгельса – Труда – Северо-Крымская – Бр. Кашириных– Чичерина. Обратно – Чичерина – 250-летия Челябинска – 40-летия Победы – Бр. Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Энгельса – поселок Сосновка;

№ 60с: Сад «Надежда» – Профессора Благих – Молодогвардейцев – Комсомольский проспект – Чичерина – Бр. Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Энгельса – проспект Ленина – Лесопарковая – Худякова – Плотина – Лыжных Батальонов – «Сад Вишневый» (рейсы отправлением в 9:00, 11:15, 14:15 с обоих конечных отменяются);

№ 158к: Микрорайон «Белый хутор» – Академика Макеева.

Челябинск, Виктор Елисеев

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