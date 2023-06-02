После ЧП на миасской горке, где ребенок потерял палец, возбудили уголовное дело

По факту инцидента на бесхозной горке в Миассе возбуждено уголовное дело.

Как уже сообщал «Новый День», все произошло в одном из дворов Миасса, расположенном за ДК «Строитель». О жутком инциденте рассказала мать девочки.

По словам женщины, ее семилетняя дочь играла на детской горке, и ее мизинец попал дыру в металлической конструкции. В итоге ребенку оторвало фалангу пальца. Вернуть его на место медики не смогли.

По информации пресс-службы прокуратуры Челябинской области, в ходе проверки надзорного ведомства установлено, что ЧП произошло 25 апреля текущего года. «Игровая площадка является бесхозяйной и не обслуживается, игровые сооружения находятся в неисправном техническом состоянии», – рассказали в надзорном ведомстве.

️Городские власти получили прокурорское представление об устранении выявленных нарушений. Кроме того, по материалам проверки возбуждено уголовное дело по признакам халатности.

️Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль прокуратурой Миасса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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