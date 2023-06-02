Челябинские строители ответят в суде за гибель крановщика

В Челябинске работники строительной компании предстанут перед судом за гибель крановщика.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Центрального района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении управляющего и инженера по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин ООО «ГрандКран», обвиняемых в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, сотрудники компании не организовали достаточный контроль за исполнением работниками требований безопасности при производстве строительно-монтажных работ и соблюдением ими трудовой дисциплины. В результате во время выполнения маневра рухнул башенный кран. Находившийся в это время в кабине крановщик от полученных травм скончался на месте, а сама машина пришла в негодность.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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