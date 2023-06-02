Крупный торфяной пожар полыхает в Челябинской области

В лесах Южного Урала пытаются остановить возгорание, перекинувшееся на залежи торфа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главного управления лесами Челябинской области, крупный торфяной пожар на территории Аргаяшского района начался 1 июня в 10:00.

Причиной возгорания стало нарушение местными жителями правил пожарной безопасности в лесу. Огонь быстро перешел на пласты торфа. «Тушение осложняется погодными условиями и труднодоступной болотистой местностью», – отметили в ведомстве.

На месте пожара работает 106 человек и 23 единицы техники.

Угрозы населенным пунктам нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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