В Челябинской области одиннадцатиклассника выставили с ЕГЭ по математике

ЕГЭ по математике в Челябинской области пошел не по плану.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, в четверг, 1 июня, в рамках проведения государственной итоговой аттестации состоялся второй обязательный для выпускников 11 классов экзамен – математика. В Челябинской области экзамен по математике сдали более 13 тысяч человек.

ЕГЭ по базовой математике сдавали 6 тысяч 789 человек, математику базового уровня – 6 тысяч 335 учащихся, для 130 человек экзамен проводился в форме государственного выпускного экзамена.

«С экзамена был удален один участник за обнаружение письменных заметок. В целом экзамен прошел в штатном режиме, технологических сбоев не зафиксировано», – сообщил Андрей Барабас, ректор ГБУ ДПО «Челябинский институт развития образования».

Отметим, что ранее троим одиннадцатиклассникам пришлось покинуть раньше времени ЕГЭ по русскому языку, проходивший 30 мая. У двух из них нашли шпаргалки, еще один попался на использовании мобильного телефона.

День объявления результатов ЕГЭ по базовой математике – не позднее 16 июня. Результаты профильной математики участники экзамена узнают не позже 19 июня.

Выпускники, получившие на экзамене неудовлетворительный результат, а также завершившие экзамен досрочно по состоянию здоровья либо не явившиеся на экзамен по уважительной причине, подтвержденной документально, смогут пересдать математику базового/профильного уровня в резервные дни – 26 июня и 1 июля.

Основной период ЕГЭ в 2023 году проходит с 26 мая по 1 июля, всего на участие в экзаменах зарегистрировано более 14 тысяч человек. Продолжат основной период экзамены по истории и физике, которые пройдут 5 июня.

Челябинск, Виктор Елисеев

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