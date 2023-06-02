Южный Урал заволокло гарью от лесных пожаров

В Челябинскую область вернулся дым от природных пожаров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, сегодня, 2 июня, по данным спутниковых систем, в верхних слоях атмосферы над всем Уралом и частью Поволжья фиксируется дымка от природных пожаров, которые происходят на этих территориях.

Ранее жители Челябинска пожаловались на удушливую гарь и затянувший с ночи 2 июня многие районы областного центра смог. Чиновники связывают это, в первую очередь, с природными пожарами.

Между тем, в воздухе над Челябинском уже фиксируются превышения ПДК вредных веществ. По информации единой системы мониторинга за качеством атмосферного воздуха, общий фон концентраций загрязняющих веществ в городе повышен, хотя и находится в пределах нормы.

Так, утром пятницы, 2 июня, в системе были превышения по сероводороду на 0,16 ПДК в районе поселка Першино, по формальдегиду – на 0,4 ПДК в поселке Смолеозерном. Днем был превышен показатель по сероводороду – на 0,5 ПДК в Металлургическом районе. Все данные переданы в соответствующие надзорные органы для принятия мер дальнейшего реагирования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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