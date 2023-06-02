В Челябинск доставят частицу мощей святого Георгия Победоносца. Движение в районе кафедрального собора ограничат

Челябинцы присоединятся к всероссийскому молебну о Победе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 3 июня, в Свято-Симеоновский кафедральный собор доставят частицу мощей святого великомученика Георгия Победоносца.

В 9:00 состоится торжественная встреча ковчега с мощами Георгия Победоносца в Свято-Симеоновском кафедральном соборе, где затем митрополит Челябинский и Миасский Алексий проведет Божественную литургию с всероссийским молебном о Победе. До 20:00 храм будет открыт для всех желающих: верующие смогут прикоснуться к мощам и помолиться за защитников Родины.

В этот день в целях безопасности с 7:00 до 20:00 будет закрыто движение транспорта по улице Работниц на участке от Свердловского проспекта до Каслинской и по улице Кыштымской от Калинина до Работниц.

Челябинск, Виктор Елисеев

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