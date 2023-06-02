Два челябинских автобуса на месяц изменят маршруты

В Челябинске два автобусных маршрута изменят схему движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 4 июня по 3 июля из-за ремонта коммунальных сетей на улице Марченко закрывается движение от Салютной до Первой Пятилетки.

В связи с этим изменятся маршруты двух автобусов.

Автобус №4 будет следовать от улицы Мамина до парка Гагарина через улицы Марченко, Салютную, Комарова, Героев Танкограда и проспект Ленина.

Автобус №34 соединит остановку «Автобусный парк» и микрорайон Чурилово, двигаясь по улицам Комарова, Героев Танкограда, Первой Пятилетки, Танкистов и Линейую.

Челябинцам советуют заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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