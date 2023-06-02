Главу южноуральского села задержали через неделю после смены руководства района

В Челябинской области силовики задержали главу районного центра.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 2 июня, сотрудники ФСБ при силовом сопровождении ОМОН задержали главу села Фершампенуаз (административный центр Нагайбакского района) Бориса Сагитдинова.
Силовики вывели чиновника из кабинета в наручниках. Известно, что обыски проходят на рабочем месте и дома у Сагитдинова.
В администрации Нагайбакского района действия следователей удивления не вызвали. «Бюджетные деньги неприкосновенны, это должны понимать все руководители», – цитирует местное издание «Всходы» главу муниципалитета Егора Тимофеева.
Отметим, Тимофеев возглавил район неделю назад – 26 мая, когда его кандидатуру поддержали большинство депутатов местного парламента.
Челябинск, Виктор Елисеев
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