Выходные на Южном Урале будут аномально жаркими и местами мокрыми

В Челябинской области ожидаются сильные ливни.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, сегодня вечером, ночью и днем 3 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, усиление ветра при грозе до 25 м/с.

При этом 3 июня в большинстве районов Челябинской области, 4 – 5 июня местами сохранится аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 и выше градусов.

В восточной половине области температура превысит +36 градусов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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