В Челябинске у больничного забора обнаружили цинковый гроб

Неизвестные избавились от цинкового гроба на территории челябинской больницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бесхозный цинковый гроб челябинцы заметили на территории областной больницы №3 – недалеко от морга. Горожане такой находкой были возмущены и шокированы.

По словам местных жителей, рядом с местом, где кто-то попросту выбросил домовину, проходит пешеходная зона. Здесь постоянно гуляют дети. Да и жилая многоэтажка располагается всего в нескольких шагах отсюда. И чтобы бросить здесь бывший в употреблении гроб, нужно обладать весьма специфическими представлениями о приличиях.

Откуда взялась ритуальная вещь, выяснить пока так и не удалось. В мэрии челябинцам объяснили, что за территорию отвечает медицинское учреждение, а оно находится в ведении региональных властей. Впрочем, в минздраве заявили, что организацией похорон больница не занимается. Не исключено, что от гроба могла избавиться одна из похоронных контор, предположили в ведомстве.

Хотя чисто теоретически контейнер мог поступить и в морг. Однако там категорически отвергли какое бы то ни было отношение к жуткой находке.

В действующей в здании морга ритуальной фирме также заявили, что не представляют, как гроб оказался на территории больницы. «Последние две недели мы не захоранивали военнослужащих, но даже когда к нам приходят цинковые гробы, мы все делаем на базе и утилизируем гроб на свалку, мы такими вещами не занимаемся, – цитирует 74.ru представителя организации. – В Челябинске похоронами может заниматься любая организация, поэтому выбросить гроб мог кто угодно. Обычно ведь тело расцинковывают и везут в морг на подготовку».

В полиции тоже лишь развели руками: никаких заявлений от челябинцев о выброшенных цинковых гробах правоохранители не получали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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