В одном из районов Челябинска на 3 дня отключат горячую воду

В Металлургическом районе на три дня отключат горячую воду.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии 5 – 7 июня МУП «ЧКТС» будет проводить испытания участков магистральных сетей на тепловые потери. По их результатам оценивается состояние изоляции трубопроводов в определенных эксплуатационных условиях, а также качество представляемых услуг по теплоснабжению потребителей.

Под отключение горячего водоснабжения в северной зоне Металлургического района попадают здания по улицам 1-го Спутника, 60 лет Октября, Байкальской, Балканской, Богдана Хмельницкого, Бородинской, Вахтангова, Гастелло, Дачной, Дегтярева, Дружбы, Жукова, Коммунистической, Коркинской, Краснооктябрьской, Липецкой, Мира, Обухова, Приборостроителей, Румянцева, Социалистической, Сталеваров, Трудовой, Электростальской, шоссе Металлургов и Театральном переулке.

Помимо жилых домов без воды останутся 15 детских садов, 13 учебных заведений и 5 медицинских учреждений.



Челябинск, Павел Зварзин

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