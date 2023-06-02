Сотрудники детсада в Челябинске не заметили, что у них пропал ребенок

В Челябинске сотрудники детского сада не заметили, что у них пропал ребенок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в МБДОУ «Детский сад №88». Четырехлетняя девочка самостоятельно покинула учреждение и пришла домой. Отметим, что территория детсада оборудована камерами видеонаблюдения. Но отсутствие ребенка никто из персонала не заметил.

Мать девочки обратилась в прокуратуру. Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства об образовании и соблюдение безопасного пребывания детей в дошкольном учреждении, а также выяснит, каким образом ребенок покинул огороженную территорию.

Челябинск, Павел Зварзин

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