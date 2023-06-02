На Южном Урале нечистоты льются в лес, чиновники улыбаются

Жители Коркинского района Челябинской области жалуются на канализационные стоки, сливающиеся в ближайший лес.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в поселке Дубровка несколько лет не работают очистные сооружения. Нечистоты забивают русло ручья, по которому когда-то отводились очищенные стоки, разливаются по окрестностям и распространяют жуткое зловоние. В этом году стоки подобрались вплотную к подворьям.

«Уже пять лет приходится жителям обращаться в прокуратуру, чтобы прочистили. И сейчас тоже эти стоки продолжают сливаться прямо в лес. Я задавала вопрос Савчуку, замглавы округа. Он ответил, что на очистных давно нет фильтров, оборудование куда-то исчезло. Когда спросила, как такое допустили, в ответ просто поулыбались», – цитирует одну из обитательниц Дубровки «Курс дела».

Жители обратились к депутатам Госдумы. Те пришли в ужас: на такой жаре неочишенные стоки могут спровоцировать вспышку опасных инфекционных заболеваний. И написали запросы в природоохранную прокуратуру и другие надзорные органы.

Коркино, Ольга Арсентьева

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