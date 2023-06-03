В Челябинск доставлен ковчег с мощами Георгия Победоносца, движение по некоторым дорогам ограничено

В Челябинск доставлен ковчег с частью мощей великомученика Георгия Победоносца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ковчег выставлен в Свято-Симеоновском кафедральном соборе, где пробудет до 20:00.

В связи с этим – в целях безопасности – до 20 часов закрыто движение транспорта по улице Работниц (от Свердловского проспекта до Каслинской) и по улице Кыштымской (от Калинина до Работниц).

Из Челябинска ковчег перевезут в один из старейших храмов Челябинской епархии – соборе Святой Троицы в Троицке, где он будет находится с 9 до 19 часов 4 июня.

Напомним, завтра, 4 июня, православные отмечают Троицу.

Челябинск, Софья Артемьева

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