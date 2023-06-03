В Челябинске на месяц ограничат движение на одном из перекрестков

В Тракторозаводском районе Челябинска на месяц ограничат движение на одном из перекрестков.
Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на инженерных сетях с 4 по 30 июня на пересечении улиц Салютная и Марченко вводится временная схема движения:
– движение по улице Марченко через перекресток в районе дома № 15 закрыто;
– движение по улице Салютной ограничено по крайней правой полосе.
Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.
Челябинск, Софья Артемьева
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