В Челябинске на месяц ограничат движение на одном из перекрестков

В Тракторозаводском районе Челябинска на месяц ограничат движение на одном из перекрестков.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на инженерных сетях с 4 по 30 июня на пересечении улиц Салютная и Марченко вводится временная схема движения:

– движение по улице Марченко через перекресток в районе дома № 15 закрыто;

– движение по улице Салютной ограничено по крайней правой полосе.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Софья Артемьева

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