На Южном Урале ребенок разбился, упав с балкона

В Сатке двухлетняя девочка упала с третьего этажа. Ребенок погиб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в пятницу, 2 июня. Мать девочки занималась стиркой. Ребенок незаметно вышел на балкон и упал с третьего этажа. Девочку госпитализировали, но в больнице она скончалась.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ ( причинении смерти по неосторожности).

Челябинск, Софья Артемьева

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