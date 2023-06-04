На трассе М-5 «Урал» закрыто движение для грузовиков

На одном из участков трассы М-5 «Урал» закрыто движение для тяжеловесных грузовиков. Об этом сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Башкортостана Владимир Севастьянов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет об участке с 1548-го км (граница Башкирии с Челябинской областью) по 1871-й км трассы.

Движение ограничено в связи 32-градусной жарой. Запрет для большегрузов действует до 20:00 воскресенья, 4 июня.

Челябинск, Софья Артемьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»